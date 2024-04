Moradores ainda enfrentam instabilidade no fornecimento de energia no centro de SP Motorista de táxi que mora e trabalha na região manifestou indignação com serviço da concessionária Enel

Moradores do centro de São Paulo ainda enfrentam instabilidade no fornecimento de energia. As falhas começaram no dia 18 de março. Um motorista de táxi identificado como Israel foi ouvido pela reportagem e diz que perdeu alimentos e cobrou ressarcimento da Enel, concessionária de energia.