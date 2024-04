Moradores de São Paulo ficam várias horas sem energia mesmo sem chuva Conta de luz deve subir em 2024 mesmo com o serviço considerado insatisfatório

A conta de luz deve subir ainda neste ano em São Paulo. Mas a notícia não foi bem recebida pelos paulistanos. Isso porque muitos ainda aguardam um ressarcimento financeiro por conta dos prejuízos causados desde o temporal no final do ano passado. Nesta segunda-feira (29), um bairro nobre, na zona sul de São Paulo, ficou várias horas sem energia. Mesmo sem temporal, os moradores e comerciantes ficaram literalmente no escuro.