Moradores reclamam de barulho de bar na zona oeste de SP

O barulho de frequentadores de um bar na Barra Funda, em São Paulo, volta a importunar os moradores da região. Há uns meses nós já estivemos nesse mesmo local e ouvimos as reclamações de quem mora ao lado do bar. Segundo os denunciantes, após a exibição do caso no nosso jornal, a situação melhorou, mas agora os problemas retornaram. Quem mora perto já não sabe mais o que fazer.