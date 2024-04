Moradores reclamam de ruas esburacadas em bairro na zona sul de SP Os veículos circulam com dificuldade e quando chove a situação fica ainda pior

Moradores de um bairro na zona sul de São Paulo, pedem ajuda. Eles não sabem mais o que fazer para conseguir sair e voltar para as suas casas. As ruas da região não são asfaltadas e estão muito esburacadas! Os veículos circulam com dificuldade e quando chove a situação fica ainda pior.