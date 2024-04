Motorista de carro de luxo que matou homem não é encontrado em hospital

Alto contraste

Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, fugiu sem prestar socorro após se envolver em um grave acidente com um carro de luxo no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O motorista do outro carro, Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, morreu. Segundo testemunhas, o veículo de luxo estava em alta velocidade e bateu violentamente no outro automóvel. A mãe do motorista chegou ao local do acidente e disse aos policiais que levaria o filho para um hospital da região, mas quando os agentes chegaram no local, descobriram que Fernando não havia dado entrada.