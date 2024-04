Motorista de carro de luxo recuperou CNH 12 dias antes de se envolver em acidente com morte em SP Fernando Sastre Filho estava com a licença para dirigir suspensa por excesso de velocidade

O motorista de um carro de luxo que se envolveu em um acidente que resultou na morte de um motorista de aplicativo no último domingo (31), em São Paulo, estava com a carteira l de habilitação suspensa até 12 dias antes do ocorrido. Fernando Sastre Filho perdeu sua licença para dirigir por excesso de multas por alta velocidade. Em depoimento, ele disse que conduzia o veículo um pouco acima do limite no momento do acidente.