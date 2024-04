Motorista diz que foi excluída de serviço de aplicativo após ser acusada injustamente de racismo Tudo começou quando uma passageira tentou entrar no veículo com mais cinco crianças

Uma motorista foi excluída do cadastro do serviço de aplicativo para qual prestava serviço após se negar a transportar uma passageira que levava mais cinco crianças com ela. A mulher entrou no carro mesmo assim e acusou a condutora de racismo para a plataforma.