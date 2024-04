Motorista é assaltado na saída de terapia que faz com medo da violência em SP Os criminosos agiram com tanta violência que fizeram o homem tirar parte das roupas durante o assalto

Um motorista de aplicativo foi rendido por criminosos no momento em que saia do psicólogo em São Paulo. Os criminosos agiram com tanta violência que fizeram o homem tirar parte das roupas durante o assalto. A vítima estava fazendo terapia justamente pelo medo da violência na metrópole.