Mulher acusa ex-companheiro de a deixar com dívida milionária Em áudio, homem diz que vai arcar com os débitos, mas em contato com a reportagem negou as acusações

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher diz que um antigo companheiro a deixou com uma dívida milionária. Ela vasculhou a vida do homem e descobriu que ele pode ter feito outras vítimas. Em áudio, ele diz que vai arcar com os débitos, mas em contato com a reportagem negou as acusações.