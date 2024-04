Mulher briga com passageira de ônibus que se recusou a ceder lugar para ela e o filho autista A polícia foi chamada e as duas envolvidas foram para a delegacia

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O uso do assento preferencial virou uma briga dentro de um ônibus em Salvador (BA). Uma mulher trocou agressões com outra passageira que se recusou a ceder lugar para ela e o filho autista. A polícia foi chamada e as duas foram para a delegacia.