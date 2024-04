Mulher encontrada morta em SP reclamava de namorado para amigas O companheiro com quem ela vivia há três meses é o principal suspeito do crime continua foragido

Novas informações sobre a mulher que foi encontrada morta, dentro de casa, em São Paulo, após os amigos sentirem sua falta. O principal suspeito do crime continua foragido. O homem era companheiro da vítima, com quem vivia há quase três meses. Segundo as pessoas próximas, a relação dos dois era marcada por brigas. Por mensagens de áudio, a mulher chorava muito e parecia não aguentar mais o namoro.