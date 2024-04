Alto contraste

Flagrante de homofobia em uma padaria no centro de São Paulo. De acordo com testemunhas, a mulher passou a ofender um casal porque precisou dar espaço para eles estacionarem o carro. A confusão continuou do lado de dentro do comércio e a polícia precisou ser chamada.