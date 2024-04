Musa fitness acusada de aplicar golpes em joalheria agora é suspeita de sair de hotel sem pagar a conta

Alto contraste

A musa fitness Andrea Zaude se envolveu em uma confusão em São Roque, no interior paulista. Segundo um hotel, a mulher saiu do local sem pagar a conta. Ela ainda quase atropelou dois funcionários. De acordo com o boletim de ocorrência, Andrea passou o fim de semana hospedada com uma amiga. Elas teriam bebido e comido, mas não concordaram com a conta na hora de deixar o local. As imagens vão ser analisadas pela Polícia Civil de São Roque. Não é a primeira vez que a personal trainer se envolve em polêmica. Em 2022, ela chegou a ser presa sob acusação de aplicar golpes em joalherias de São Paulo.