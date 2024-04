Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um músico calcula ter tido um prejuízo de quase R$ 200 mil após a casa ficar alagada na zona leste de São Paulo. Ele mora no local há mais de uma década com a esposa e o filho, mas, neste fim de semana, a água veio com muita força e chegou a um metro e meio de altura. O músico perdeu quase tudo que tinha no estúdio.