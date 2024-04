Namorada de amigo contradiz depoimento de motorista que provocou acidente com morte em SP

Alto contraste

O depoimento de uma testemunha que esteve com Fenando Sastre Filho pouco antes do acidente que resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana afirma que o rapaz de 24 anos bebeu, sim, antes da colisão. As declarações foram dadas pela namorada de Marcus Vinicius Rocha. Os dois jantaram com Fernando e a namorada dele pouco antes do ocorrido. A secretaria da Segurança Pública esclareceu que Daniela Medeiros Andrade, mãe de Fernando, não foi indiciada. A polícia apreendeu HDs no clube de pôquer onde Fernando esteve na madrugada de domingo e de onde saiu pouco antes de causar o acidente.