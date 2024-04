Novorizontino surpreende e elimina São Paulo no Paulistão; veja semifinais Palmeiras, Santos e Bragantino também se classificaram

Jogando no Morumbi lotado, o Novorizontino surpreendeu e eliminou o São Paulo nos pênaltis após empate por 1 a 1. O time de Novo Horizonte está classificado para as semifinais juntamente com Palmeiras, Santos e Bragantino. Veja os gols das quartas de final.