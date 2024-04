Ônibus do Fortaleza é atacado e jogadores precisam ser levados para hospital Um dos atletas, Gustavo Escobar, teve ferimentos na testa e na boca

O ônibus com jogadores do Fortaleza foi apedrejado na saída da Arena Pernambuco, após empate contra o Sport por 1 a 1, pela Copa do Nordeste, na noite de quarta-feira (21). Seis atletas precisaram ser encaminhados para hospital. Um deles, Gustavo Escobar, teve ferimentos na testa e na boca.