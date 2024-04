Ônibus tomba e deixa oito pessoas feridas em Vitória da Conquista (BA)

Alto contraste

Um acidente com um ônibus deixou oito pessoas feridas em uma rodovia na altura de Vitória da Conquista (BA). O veículo seguia no sentido norte da rodovia quando se deparou com uma carreta vindo no sentido oposto. Para evitar uma colisão frontal, o motorista do ônibus realizou uma manobra brusca desviando da direção do Caminhão, o que resultou no tombamento do veículo. Vítimas foram encaminhadas para um hospital da região.