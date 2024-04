Operação mira suspeitos de envolvimento na morte de advogado no centro do Rio Carlos Daniel Ferreira Dias teria sido morto após aconselhar empresário a denunciar esquema de lavagem de dinheiro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma operação policial no Rio de Janeiro prendeu cinco pessoas acusados de um esquema do jogo do bicho que usaria empresas para lavar dinheiro. O grupo também estaria envolvido na execução do advogado Carlos Daniel Ferreira Dias, no centro da capital fluminense. Ele foi executado porque um empresário a denunciar os crimes.