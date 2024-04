Ouvidoria da polícia investiga abusos em operações no litoral paulista 2575042_EPP_0403_BGM_ABUSOS_OPERACAO_POLICIAL.mp4

A ouvidoria da Polícia Militar de São Paulo investiga possíveis abusos cometidos durante as operações Escudo e Verão, no litoral paulista. Existem relatos de execuções e invasões a casas de moradores por parte dos PMs. As ações tiveram início após a morte de um agente da Rota na região e já resultaram em 39 mortes.