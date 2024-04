Pacientes reclamam de lotação e demora no atendimento em hospital na zona leste de SP

Alto contraste

Pacientes e acompanhantes de um hospital particular, na zona leste de São Paulo, estão insatisfeitos e indignados. As maiores reclamações são de que a unidade está superlotada e com um longo tempo de espera. Em um vídeo feito por um dos frequentadores, é possível ver um homem aguardando atendimento deitado em um banco de concreto. Enquanto outro espera sentado no chão.