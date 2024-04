Padarias paulistanas trazem opções para todos os bolsos, gostos e horários Como não se apaixonar pelo pão com requeijão na chapa com casquinha crocante?

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No aniversário de 470 anos de São Paulo, as padarias continuam como tradicionais estabelecimentos da cidade e oferecem opções para todos os bolsos, gostos e horários. Como não se apaixonar pelo pão com requeijão na chapa com casquinha crocante?