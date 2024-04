Passageiros fazem protesto violento em terminal de ônibus na zona sul de SP Usuários do transporte público se revoltaram com atrasos e superlotação

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Revoltados com a demora dos ônibus e com a superlotação dos veículos, passageiros decidiram protestar com violência no Terminal Varginha, na zona sul de São Paulo.

Nas imagens, é possível ver os passageiros reclamando no ponto de espera, que está lotado. Em outro vídeo, um homem, de camisa vermelha, quebra uma bancada de fiscalização. Nas imagens, o passageiro arremessa a bancada diversas vezes, enquanto outro homem, de camisa azul, chuta os documentos que caem do balcão.

A SPTrans informou que notificou a concessionária responsável pela operação da linha Jardim São Nicolau / Terminal Varginha e está realizando reuniões para que sejam tomadas as medidas necessárias para que o serviço dos coletivos esteja de acordo com o padrão exigido.