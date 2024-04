Passageiros flagram ônibus com volante pela metade no Distrito Federal As queixas com relação a atrasos e más condições dos transportes públicos são constantes na região

A técnica de enfermagem Maria da Anunciação fez um vídeo para mostrar que o ônibus que ela pega todos os dias estava circulando com o volante pela metade. O veículo seguia de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal, para Brasília. As queixas com relação a atrasos e más condições dos transportes públicos são constantes na região.