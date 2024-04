Passista perde voo após acusação injusta de que ela transportava drogas

Alto contraste

Uma passista perdeu um voo para a África, no Aeroporto Internacional de São Paulo, após a Polícia Federal suspeitar que ela estava traficando drogas. A mulher chegou a ser levada para o hospital para fazer uma tomografia que comprovasse que ela não estava levando drogas dentro do corpo. Para piorar, depois de comprovar que não havia nada ilícito com ela, a vítima perdeu e a apresentação de samba que faria.