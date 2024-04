Paulistão 2024: times já estão prontos para o estadual mais importante do país O técnico Thiago Carpini foi apresentado no São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Faltam 4 dias para o início do Paulistão 2024, que vai ser transmitido na RECORD. No domingo (21), Corinthians e Guarani se enfrentam a partir das 18h. Os times já estão prontos para o estadual mais importante do país. O técnico Thiago Carpini foi apresentado no São Paulo.