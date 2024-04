Alto contraste

Um pedestre que caminhava pelo bairro do Cursino, na zona sul de São Paulo, quando notou a chegada de criminosos O homem precisou agir rapidamente, saiu correndo e jogou a mochila por cima de um muro para não ficar no prejuízo. Depois de um tempo de perseguição, bandidos desistiram do roubo.