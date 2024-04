Pedir comida deve se tornar cada vez mais comum no Brasil, diz especialista No ano passado, as marmitas com comidas do dia a dia lideraram as escolhas dos consumidores de aplicativo de entregas

No mundo todo, uma das principais razões para pedir comida é não ter que cozinhar. Aqui no Brasil, essa pode ser a realidade em um futuro bem próximo. É o que diz Valter Palmieri, professor de economia da Strong Business School. Isso porque essa mudança de comportamento já aparece na lista dos pratos mais pedidos da plataforma. No ano passado, as marmitas com comidas do dia a dia lideraram as escolhas dos consumidores.