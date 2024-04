Modelo brasileira muda a cor dos olhos com procedimento feito no exterior Com ajuda de uma microagulha ou laser, os médicos aplicam uma pigmentação na córnea para promover a mudança

Balanço Geral Manhã| 22/01/2024 - 10h55 (Atualizado em 29/03/2024 - 11h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share