Polícia descobre central e prende suspeitos de oferecer falsos empréstimos em SP

A polícia descobriu uma central do crime em São Paulo, onde criminosos ofereciam falsos empréstimos, principalmente, para pessoas endividadas. A quadrilha faturava cerca de R$ 100 mil por semana só de taxas cobradas vítimas e tinha até cartilha de como enganá-las.

Os agentes começaram a monitorar os criminosos depois que várias pessoas procuraram a polícia, vítimas de golpes do empréstimo bancário. Depois do trabalho de identificação do local onde funcionava a falsa central bancária, os agentes estouraram a residência, em pleno funcionamento. Duas mulheres e três homens foram presos. Na casa, foram apreendidos mais de 20 aparelhos telefônicos, três laptops, centenas de chips telefônicos, centenas de notas de R$50 e R$100, além de anotações de dados de vítimas. Os suspeitos foram encaminhados para o 12º distrito Policial, no Pari.