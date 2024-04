Polícia localiza remédio roubado por meio de rastreador

Alto contraste

Um casal foi flagrado roubando um famoso medicamento que muitas pessoas usam como auxílio para emagrecer em Osasco, na Grande São Paulo. A dupla fugiu em um carro, mas não contava que havia um rastreador escondido em uma das caixas de remédio. A Polícia Civil foi acionada e com apoio da Guarda Municipal chegou até uma casa no bairro Cidade das Flores. Um homem que estava na residência foi preso, mas ele afirma que não participou do assalto, apenas forneceu a geladeira para que os remédios fossem escondidos. O carro usado no assalto à farmácia foi apreendido para perícia. Agora, a polícia trabalha para localizar a dupla que roubou a farmácia.