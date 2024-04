Polícia prende estrangeiros com mais de cem celulares roubados no centro de SP Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha internacional que atua no esquema de compra e venda de celulares

Dois estrangeiros foram presos com mais de cem celulares roubados na rua Guaianases, no centro de São Paulo. Os criminosos são suspeitos de integrar uma quadrilha internacional que atua no esquema de compra e venda de celulares ilegais. A suspeita é de que a dupla movimentou R$ 10 milhões apenas com os roubos.