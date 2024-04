Polícia prende segundo suspeito de matar empresário que caiu no golpe do amor Ele estava com a perna quebrada e não procurou atendimento médico porque já sabia que estava sendo procurado

A polícia prendeu o segundo suspeito de matar e atear fogo no corpo de um empresário que caiu no golpe do amor na zona norte de São Paulo. Ele estava com a perna quebrada e não procurou atendimento médico porque já sabia que estava sendo procurado pela polícia.