Polícia recupera furgão e liberta entregador sequestrado em São Paulo Agentes desconfiaram do comportamento do homem que dirigia o utilitário da vítima

Suspeito de participação no sequestro de entregador foi preso em São Paulo. A vítima ficou em poder dos criminosos enquanto a carga que ele transportava era roubada. A polícia conseguiu solucionar o caso depois de desconfiar do comportamento do suspeito que dirigia o utilitário da vítima.