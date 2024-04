Polícia tenta identificar bandidos que mataram guarda civil durante assalto em SP Cada vez mais comuns, roubos de motos quase dobraram em 2023 na comparação com o ano anterior

Polícia tenta identificar os criminosos envolvidos na tentativa de roubo de moto que acabou com uma guarda civil metropolitana morta em São Paulo. Segundo as investigações, a vítima foi rendida ao parar de moto em um semáforo e acredita-se que ela tenha reagido. Crimes como este estão cada vez mais frequentes. No ano passado, o número de casos quase dobrou em relação a 2022.