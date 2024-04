Policial dá tapa no rosto de mulher em estação de metrô de SP As imagens estão sendo analisadas para identificar o agente e ele pode ser punido

Um policial foi flagrado discutindo e dando um tapa no rosto de uma mulher na estação da Luz, no centro de São Paulo. As imagens estão sendo analisadas para identificar o agente e ele pode ser punido.