Porteiro é agredido por morador de prédio de luxo no RJ Tudo teria acontecido depois de o funcionário do condomínio se recusar a emprestar dinheiro

Um porteiro foi ameaçado e agredido com socos pelo morador de um prédio de alto padrão no Rio de Janeiro. Tudo teria acontecido depois de o funcionário do condomínio se recusar a emprestar dinheiro.