Um prédio está com as estruturas abaladas e corre o risco de desabar no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Em nota, a prefeitura admitiu o problema e informou ter orientado os moradores a deixarem suas casas.