Foi preso um homem suspeito de roubar motoristas que param no trânsito na região da Bela Vista, na região central de São Paulo. Imagens mostram o indivíduo ameaçando as vítimas com um objeto.