Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A odontologia no Brasil é considerada referência, uma das mais avançadas do mundo. A 41ª edição do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo reuniu profissionais de todo o país e de várias partes do mundo, e trouxe as últimas tendências e avanços do mercado odontológico. O evento contou ainda com palestras e troca de experiências.