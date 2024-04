Quadrilha rouba rede social de diarista e aplica golpe nos seguidores dela Criminosos pediram dinheiro as vítimas e prometeram retorno financeiro

Uma diarista vive um pesadelo após ter seu perfil em uma rede social roubado. Os criminosos entraram em contato com os seguidores dela e pediram dinheiro em troca de um lucro fácil. Claro que era golpe, mas agora as vítimas estão cobrando a dona do perfil.