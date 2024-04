Alto contraste

Uma árvore de grande porte caiu em uma rua na Casa Verde, zona norte de São Paulo. A via ficou completamente interrompida. Com a queda, parte do bairro ficou sem energia. A companhia de energia elétrica isolou o trecho da rede elétrica e aguarda a remoção da árvore para restabelecer o abastecimento de energia.