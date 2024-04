Referência de localização em SP, Marco Zero completa 90 anos

Alto contraste

O atual marco zero de São Paulo, localizado na praça da sé, completará 90 anos em 2024. O monumento é a referência na marcação do início da numeração das ruas da cidade e das rodovias estaduais. A placa exibe um mapa das estradas que partem de São Paulo com destino a outros estados. O marco zero é um cartão-postal e atrai gente de todo o país e do mundo.