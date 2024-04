Restaurante em SP prepara 29 tipos diferentes de cuscuz

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cuscuz com leite, cuscuz com carne seca, com manteiga e até puro. Esse prato feito de flocão de milho é amado por muitos e está presente na mesa desde o café da manhã até o jantar. E Não é por menos que merecia um dia especial só dele. No dia 19 de março, é celebrado o dia do cuscuz. Um restaurante de São Paulo faz 29 tipos diferentes da comida e o cliente ainda pode montar o seu próprio cuscuz.