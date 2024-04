Rodada do Paulistão tem empate entre São Paulo e Palmeiras e Corinthians eliminado Já classificado para as quartas de final, o Santos perdeu por 1 a 0 para o Bragantino

Em um clássico com polêmicas de arbitragem, São Paulo e Palmeiras empataram por 1 a 1, no Morumbis. O Corinthians venceu o Santo André por 3 a 2, mas está eliminado do Campeonato Paulista após a vitória da inter de Limeira sobre o Ituano. Já classificado para as quartas de final, o Santos perdeu por 1 a 0 para o Bragantino.