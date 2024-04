Rua com buracos causa transtornos e preocupações para motoristas em São Paulo Quando chove, a água se mistura com as pedras e o perigo é maior ainda

Balanço Geral Manhã| 31/01/2024 - 09h37 (Atualizado em 01/04/2024 - 10h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share