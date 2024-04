Saiba as novidades do Palmeiras para o Paulistão 2024 Está chegando a hora da bola rolar na RECORD

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acabaram as férias e todos os times trabalham firme para conquistar o maior campeonato estadual do país, o Paulistão 2024. Por isso, o Balanço Geral Manhã mostra as novidades do Palmeiras, atual bicampeão.