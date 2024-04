Alto contraste

Uma idosa de 68 anos morreu após ser atingida por um raio no litoral paulista. O caso levantou um alerta: por que tantas pessoas morrem desta forma, principalmente no verão? Por isso, o Balanço Geral Manhã conversou com os bombeiros para saber como evitar ser mais uma vítima. Confira as dicas na reportagem.