Saiba por que bairro da Liberdade, em São Paulo, atraiu tantos imigrantes japoneses

O bairro da Liberdade, em São Paulo, é conhecido por abrigar atualmente um grande número de imigrantes japoneses. Esse afluxo começou em 1912 e se deu por causa do grande número de casas com porão na região e com aluguéis mais baratos do que em outras áreas. Thiago Gardinali explica também a origem do nome da vila tradicional na capital paulista.