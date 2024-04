Alto contraste

O São Paulo já tem novo técnico após perder Dorival Jr. para a seleção brasileira. O escolhido é Thiago Carpini, que estava no Juventude e foi vice-campeão paulista de 2023 no comando do Água Santa. Confira a preparação dos times para o Paulistão, competição que terá transmissão da RECORD.